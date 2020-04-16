توقيف شخص نشر و روّج أخبار كاذبة على الفيسبوك بالشلف

أوقفت مصالح أمن ولاية الشلف شخصا كان يروج وينشر عبر منصّات التواصل الاجتماعي أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة حول التدابير الصحية الوقائية المتخذّة من طرف سلطات البلاد لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وحسب بيان لذات المصالح، فالعملية تندرج في إطار محاربة كل أشكال التغليط والتهويل للرأي العام والتشكيك بخصوص التدابير الصحية الوقائية المتخذة من طرف السلطات العليا للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

كما جاءت العملية على إثر كشف فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية عن منشور متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” يتضمن أخبار مغلوطة ومعلومات كاذبة مضللة حول انتشار هذا الوباء.

واستنادا للمصدر ذاته, أسفرت التحريات التي باشرتها الفرقة المختصة عن تحديد المشتبه به, وهو شخص في العقد الخامس من العمر، قام بنشر على موقع “الفايسبوك” أخبار ومعلومات كاذبة حول فيروس كورونا المستجد, من شأنها خلق الهلع و البلبلة وسط المواطنين و تغليط الرأي العام.

وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية، أحيل المشتبه فيه على الجهات القضائية المختصة عن قضايا “جنحة عرض على أنظار الجمهور بغرض الدعاية منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، جنحة الإساءة لرموز الدولة، جنحة إهانة هيئة نظامية، التهديد، البلاغ الكيدي، جنحة التحريض على التجمهر غير المسلح