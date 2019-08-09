توقيف شخص هدد بتفجير وزارة الداخلية الفرنسية بـ 200 قنبلة بغرداية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية، من التعرف على شخص قام بكتابة منشورات تهديدية على موقع وزارة الداخلية الفرنسية.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها “النهار أون لاين”، فقد هدد الموقوف بتفجير 200 قنبلة، بعد نقلها إلى فرنسا في حال واصلت تعاملها مع الجزائرين بالطريقة الحالية.

وراسلت السلطات الفرنسية، السلطات الأمنية الجزائرية من اجل التحرك في هذه القضية بعدما اعتبرت التهديدات جدية.

وفتحت مصالح الشرطة القضائية تحقيق معمق وسريع في القضية ليتم التعرف على الشخص بالتنسيق مع وكيل الجمهورية.

أين تمت مداهمة منزله وحجز معدات إلكترونية ليتم إحالته على وكيل الجمهورية ومن ثم قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت بتهم جنائية تتعلق بالإرهاب.