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توقيف شخص هدد رافضي الانتخابات بـ”الكلاش” عبر فيديو على “الفايسبوك” في غرداية

أخبار الجزائر
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توقيف شخص هدد رافضي الانتخابات بـ”الكلاش” عبر فيديو على “الفايسبوك” في غرداية
بقلم ع. ب

أوقفت فرقة من مصالح الأمن المختصة بغرداية، الشخص الذي ظهر في فيديو وهو يحمل سلاح كلاشينكوف و يهدد بمحاربة من أسماهم من يرفضون الإنتخابات بالقتل.

الفيديو أثار موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بالأخص “الفايسبوك”، وردود أفعال ضده، رافضين تصرفه ومنددين به.

هذا و تم التعرف على الشخص الظاهر في الفيديو و الذي صوره بمقر مؤسسة تكرير الزيوت باقليم بلدية الضاية بن ضحوة بغرداية بالحدود مع بلدية حاسي الرمل.

الموقوف  يدعي ع. ح ليتبين ان سلاح الكلاشينكوف لا يخصه بل يخص شخص آخر تم توقيفه معه و إحالته على التحقيق
هذا و سيتم التحقيق معهما و من ثم تقديمهم امام وكيل الجمهورية العسكري بتهم جنائية من بينها التحريض على الاقتتال و حمل سلاح بدون رخصة و تهم اخري.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=729330

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