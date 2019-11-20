توقيف شخص هدد رافضي الانتخابات بـ”الكلاش” عبر فيديو على “الفايسبوك” في غرداية

أوقفت فرقة من مصالح الأمن المختصة بغرداية، الشخص الذي ظهر في فيديو وهو يحمل سلاح كلاشينكوف و يهدد بمحاربة من أسماهم من يرفضون الإنتخابات بالقتل.

الفيديو أثار موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بالأخص “الفايسبوك”، وردود أفعال ضده، رافضين تصرفه ومنددين به.

هذا و تم التعرف على الشخص الظاهر في الفيديو و الذي صوره بمقر مؤسسة تكرير الزيوت باقليم بلدية الضاية بن ضحوة بغرداية بالحدود مع بلدية حاسي الرمل.

الموقوف يدعي ع. ح ليتبين ان سلاح الكلاشينكوف لا يخصه بل يخص شخص آخر تم توقيفه معه و إحالته على التحقيق

هذا و سيتم التحقيق معهما و من ثم تقديمهم امام وكيل الجمهورية العسكري بتهم جنائية من بينها التحريض على الاقتتال و حمل سلاح بدون رخصة و تهم اخري.