توقيف شخص وإسترجاع سلسلتي ذهب بقيمة 160 مليون سنتيم بالعاصمة!

تمكنت مصالح أمن العاصمة، من توقيف شخص، وإسترجاع سلسلتين من الذهب بقيمة 160 مليون سنتيم، حسب بيان لذات المصلحة، اليوم السبت.

وتم الإستيلاء على السلسلتين من طرف مشتبه فيه مسبوق قضائيا، أوقفته ذات المصالح، في ظرف زمني وجيز.

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى تقدم أحد المواطنين إلى الفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية بئر خادم، لترسيم شكوى مفادها تعرّض منزله للسرقة.

وفقد الضحية، سلسلتين من الذهب ملك لزوجته، اشتراهما بـ160 مليون سنتيم.

وعليه باشرت عناصر الفرقة تحرّياتها الأولية، لمعرفة ملابسات القضية، وبإستغلال مسرح الجريمة، تمّ تحديد هويّة المشتبه فيه.

وبعد مواجهته بما نُسب إليه، إعترف الموقوف من الوهلة الأولى بأنّه هو من قام بسرقة السلسلتين.

وأضاف المشتبه فيه، بأنه أخذ مفتاح شقّة الضحيّة من المستودع، ودخل مسكن الضحية وفعل فعلته ليلا وغادر الشقّة بعد ذلك.

وباستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيه إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

أين أمر وكيل الجمهورية، بإيداع المشتبه فيه، الحبس المؤقّت.