توقيف شخص وإسترجاع شاحنة مسروقة في مستغانم

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية مستغانم من توقيف شخص وإسترجاع شاحنة مسروقة بإستعمال سلاح أبيض.

وحسب ذات المصدر،فإن العملية تمت عقب تعرض سائق لإعتداء بالضرب وسرقة شاحنته بالقرب من مقبرة الشهداء بدوارالحشم ببلدية صيادة مستغانم.

وكشفت التحقيقات، أن الضحية 32 سنة تلقى إتصالا من شخص طلب منه نقل حمولة من الرمال وإيصالها إلى دوار الحشم.

وعند وصول الشاحنة للمكان تالمذكور قام التهم 22 سنة برش برذاذ مسيل للدموع، وتهديده بسلاح أبيض وضربه بحجارة على مستوى الرأس وفي الوجه،

كما قام بسرقة الشاحنة، ومبلغ مالي قدره 28 ألف دج وهاتف نقال.

وأسفرت العملية بتوقيف المشتبه فيه من خلال شريحة هاتف، مسجلة بإسم والده أين أنكر كل التهم المنسوبة إليه

وقد تم تقديم المتهم، لدي المصالح القضائية بذات الولاية.