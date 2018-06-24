توقيف شخص وإسترجاع 50  قطعة نقدية أثرية بتاجنانت في ميلة

تمكن عناصر فرقة البحث و التحري بأمن ولاية ميلة من توقيف شخص واسترجاع 50 قطعة نقدية أثرية كانت بحوزته.

وتعود تفاصيل القضية بحسب مصالح الأمن إلى تلقي فرقة البحث والتحري لمعلومات نهاية الاسبوع المنصرم.

حول نشاط مشبوه لشخص يستغل فايسبوك لعرض قطع المعدنية الأثرية للبيع.

وبالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية وكذا خلية حماية التراث الثقافي بأمن الولاية تم تحديد هوية المشتبه فيه.

والتوصل إلى أنه بصدد بيع كمية من القطع النقدية الأثرية بمدينة تاجنانت جنوب الولاية.

وتم توقيف المشتبه فيه البالغ 32 سنة والمنحدر من ولاية برج بوعريريج بوسط المدينة وبحوزته 50 قطعة نقدية أثرية.

وتبين خلال التحقيق مع المشتبه أنه عثر على هذه القطع بإحدى بلديات برج بوعريريج وكان بصدد بيعها بتاجنانت.

تم وضع المشتبه فيه رهن الحبس المؤقت بعد تقديمه أمام نيابة محكمة شلغوم العيد.

تقرير الخبرة المنجزة على المحجوزات من طرف مديرية الثقافة للولاية كشف بأن منها 49 قطعة برونز ترجع للفترة الرومانية القديمة.

وقطعة من الذهب ضربت بمصر تعود لعهد السلطان العثماني مصطفى الثالث بن أحمد، ما يعطي هذه القطع أهمية أثرية وتاريخية.