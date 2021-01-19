توقيف شخص واسترجاع مجوهرات في أم البواقي

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث بأم البواقي، من توقيف شخص مشتبه فيه في قضية سرقة من داخل مسكن.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، اليوم الثلاثاء، تعود حيثيات القضية، بعد أن تقدم شخص الى مقر الأمن الحضري الثالث لغرض تقديم شكوى.

وتتعلق الشكوى، بموضوع السرقة من داخل مسكنه والتي طالت أغراض مختلفة ليتم فتح تحقيق في القضية.

ومن خلال عمليات التحري والبحث، تم التوصل إلى تحديد هوية شخص مشتبه فيه مع توقيفه.

وتم العثور بحوزة الموقوف، على كيس بلاستيكي يحتوي على مجموعة من الحلي، تبين أنها جزء من المسروقات.

بالإضافة إلى العثور على سلاح أبيض من نوع كيتور.

ليتم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه البالغ من العمر 33 سنة عن قضية السرقة بالكسر من داخل مسكن بتوافر ظرفي الليل والتعدد.

وكذا استعمال مركبة وإخفاء أشياء مسروقة، قدم بموجبه أمام الجهات القضائية.