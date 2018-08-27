توقيف شخص  وبحوزته سلاح أبيض و “مسروقات” بولاية تمنراست

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية تمنراست من توقيف شخص تورط في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة

في حالة تلبس مع توفر ظرف الليل والتسلق والتعدد مع العود، وكذا حيازة سلاح أبيض محظور،دون مبرر شرعي.

تعود حيثيات القضية بعد ورود اتصال هاتفي لأحد المواطنين على الرقم الأخضر 48-15 يُخطر من خلاله أنه ألقى القبض على شخص وهو بصدد سرقة هاتفه النقال من داخل مسكنه العائلي.

تنقلت عناصر الشرطة على الفور إلى المسكن وقامت بتوقيف المشتبه فيه وبعد إجراء عملية الملامسة الجسدية عليه من ضبط 6 هواتف نقالة، وسلاح أبيض خنجر من الصنف السادس.

ليتم تحويله رفقة المحجوزات إلى المقر الأمني ، أين اعترف بأن جميع الهواتف النقالة التي بحوزته محل سرقة ، منها هاتفين قام بسرقتهما من مسكن بحي صورو.

إضافة الى هاتفين من داخل ورشة بناء بحي موفلون ، وهاتفين ملك لشريك له في عمليات السرقة.

تم بعد ذلك الاتصال بالضحايا أصحاب الهواتف النقالة ، وتسليمهم إياها بموجب وصل تسليم.

بعد الإنتهاء من الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة أين أصدرت في حقه أربع04 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قدرها300.000 دج.