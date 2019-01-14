توقيف شخص وحجز أزيد من 1000 قارورة خمر بقالمة

تمكنت اليوم الإثنين، مصالح الدرك الوطني لولاية قالمة، من توقيف شخص وحجز 1044 قارورة خمر على مستوى الطريق حمام برادع ببلدية هيليوبوليس.

العملية، جاءت إثر معلومات دقيقة وردت لعناصر الدرك الوطني، مفادها وجود شخص على متن سيارة خاصة بصدد بيع كمية معتبرة من المشروبات الكحولية على مستوى الطريق حمام برادع.

استدعى الأمر التدخل ونصب كمين محكم، أين تم توقيفه وتفتيش السيارة وتم العثور على 1044 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام والأنواع .

و قد تم تحرير محضر سماع في حق الموقوق، لغرض تقديمه أمام الجهات القضائية، للنظر في التهم الموحهة اليه خلال الساعات القليلة القادمة بعد الإنتهاء من كافة الاجراءات .