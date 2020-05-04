توقيف شخص وحجز أكثر من 1700 علبة للسجائر والشمة بتيارت

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الذهب، رفقة عناصر الفصيلة الثالثة للأمن و التدخل بالنعيمة، في تيارت، من حجز مواد تبغية.

وتمثلت المحجوزات في 500 علبة سجائر نوع ريم، و150 علبة سجائر نوع مارلبورو، و90 علبة سجائر “LM”، و100 علبة سجائر نوع قولواز.

بالإضافة إلى 400 كيس تبغ للترشق “شمة” نوع خروب، و500 كيس تبغ للترشق “شمة نوع SNTA”، وبقيمة مالية مقدرة بـ210000 دج.

وكانت المحجوزات، مخبأة بإحكام على متن سيارة نوع كونغو “تجارية”.

وتم توقيف صاحب المركبة، واحالته على القضاء، فيما يبقى التحقيق متواصل.