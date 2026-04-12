توقيف شخص وحجز أكثر من 43 ألف “محيرقة” بباتنة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية تيمقاد بولاية باتنة، من توقيف شخص على متن مركبة مع حجز 43.800 مفرقعة.

العملية جاءت بناءً على معلومات مؤكدة مفادها وجود مركبة سياحية محملة بالمفرقعات، و بالتنسيق مع عناصر أمن دائرة الشمرة. تمكنت من توقيف شخص مشتبه به على متن مركبة يبلغ من العمر 23 سنة. و بالتفتيش الدقيق للمركبة تم العثور على 73 علبة من الألعاب النارية “مفرقعات” بمجموع 43.800 مفرقعة، إضافة إلى 80 خرطوشة سجائر.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، جرى تقديم المشتبه به أمام النيابة المختصة إقليميا.

