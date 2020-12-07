توقيف شخص وحجز أوراق نقدية مزورة في أم البواقي

تمكنت مصالح أمن دائرة عين البيضاء في أم البواقي، من توقيف شخص وحجز أوراق نقدية مزورة ومعدات تستعمل في التزوير.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، اليوم الإثنين، تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 2020.12.03، أثناء دوريات لعناصر الشرطة.

أين تم ملاحظة شخص مشبوه وبالتقرب منه وتفتيشه ضبط بحوزته على 4 أوراق نقدية من العملة الوطنية فئة 2000 دينار.

وتبين لعناصر الأمن، في الوهلة الأولى، إن هذه الأوراق النقدية مقلدة من خلال نفس الرقم التسلسلي الموجود على كل الأوراق.

ليتم توقيف المشتبه فيه، وتحويله إلى مقر الشرطة.

وبمواصلة التحقيق في القضية، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وأسفرت عملية التنفتيش، على حجز معدات تستعمل في تقليد وتزوير الأوراق النقدية.

وتمثلت المحجوزات في جهاز إعلام آلي وطابعة بالألوان وآلة كهربائية لتغليف الأوراق، وأوراق المنيوم مهيأة كأسلاك وشرائط وقاطع أوراق وأوراق بيضاء.

وتم انجاز ضد المشتبه فيه البالغ من العمر 32 سنة، ملف جزائي عن قضية التزوير في أوراق نقدية ذات سعر قانوني عبر الاقليم الوطني، قدم بموجبه أمام الجهات القضائية أمس الأحد.