توقيف شخص وحجز زطلة و756 وحدة خمر بتلمسان

تمكن أعوان كل من الفرقة المتعددة المهام بسبدو ومركز المراقبة الجمركية بهنين التابعين لـمفتشية أقسام الجمارك بتلمسان في عمليتين متفرقتين، بحجز 290 غ من مادة الكيف المعالج و756 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فقد تم خلال هذه العمليات، توقيف شخص متورط في هذه القضايا.ويأتي ذلك، في إطار مكافحة التهريب بشتى أنواعه.

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