توقيف شخص وحجز صفيحة ونصف كيف في معسكر

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن معسكر، من توقيف مروج مخدرات يبلغ من العمر 26 سنة.

وتم خلال هذه العملية، حجز كمية من هذه السموم فاق وزنها الإجمالي 144 غرام من الكيف المعالج، ومبلغ مالي من عائدات عملية الترويج فاق 04 مليون سنتيم.

وجاء ذلك، خلال مداهمة نفذها عناصر الفرقة بحي 936 مسكن بمدينة معسكر، بعد استغلال معلومات حول نشاط المشتبه فيه في ترويج هذه السموم بالحي المذكور.

ليتم تنفيذ عملية ترصد محكمة، مكنت من توقيف المعني بالقرب من مسكنه العائلي على متن دراجته النارية، حيث ضبط بحوزته مبلغ مالي.

فيما ضبط بالدراجة النارية بعد مراقبتها، صفيحة ونصف من الكيف المعالج بوزن إجمالي قدر بــ 144,8 غرام، إضافة إلى مبلغ مالي إجمالي فاق 04 مليون سنتيم.

وحول المتهم إثرها إلى مقر الفرقة، أين أنجز ضده إجراء قضائي بعد التحقيق معه حول الفعل المنسوب إليه وقدم أمام العدالة التي أمرت بوضعه رهن الحبس.