توقيف شخص وحجز قرابة 19 ألف قرص مهلوس بتبسة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة. من توقيف شخص وحجز قرابة 19 ألف قرص مهلوس من نوع بريغابالين.

العملية جاءت بعد عمل إستعلاماتي ميداني دقيق. مكنت من الكشف عن هوية المشتبه فيه وتوقيفه، مع ضبط كمية بلغت 18,525 قرصًا مهلوسًا من المؤثرات العقلية نوع “بريقابالين 300 ملغ” داخل مسكنه الواقع ببلدية نقرين. والذي كان يستغله لإخفاء السموم والترويج لها. أين تم حجز الكمية وتحويل المشتبه فيه إلى مقر الفرقة وفتح تحقيقٍ في مجريات القضية.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية بمدينة بئر العاتر. بتهمة الحيازة والشراء بقصد البيع والتخزين وتوزيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، حيث صدر أمر بإيداعه الحبس.

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