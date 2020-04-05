توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من السجائر والشمة بالشلف

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، أول أمس الجمعة، من حجز كمية معتبرة من السجائر و مادة التبغ “شـمة”.

وحسب بيان لذات المصلحة، تم حجز السجائر والتبغ، على متن مركبة نفعية تبين أن صاحبها لا يحوز على سجل تجاري أو فواتير.

وجاءت هذه العملية النوعية، إثر تلقي ذات الكتيبة لمعلومات، مفادها عبور مركبة محمّلة بمادة السجائر والتبغ قادمة من مدينة الشلف في إتجاه مدينة تنس قصد بيعها و ترويجها.

أين تم نصب حاجز أمني محكم من قبل الفرقة الإقليمية بالزبوجة، لتسفر عن توقيف المركبة المعنية وسائقها.

وتبين بعد تفتيش المركبة، أنها محمّلة بكمية معتبرة من السجائر من مختلف العلامات ومادة التبغ “شمة”، مع عدم حيازة مالكها على فاتورة خاصة بها.

ليتم حجز 6825 علبة سجائر وكذا 6840 كيسا من مادة التبغ، و100 أنبوب أقراص الفحم وتحويل مالكها إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تقديم الموقوف، أمام الجهات القضائية المختصة، لتورطه في قضية حيازة سلع غير مطابقة، مع انعدام السجل التجاري والفوترة.

وتضع قيادة الدرك الوطني تحت تصرف جميع المواطنين الرقم الأخضر 1055، وموقع الاستعلام و الشكاوي المسبقة ppgn .mdn، للتبليغ الفوري عن جميع التجاوزات.