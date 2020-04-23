توقيف شخص وحجز كمية من المواد التبغية وأزيد من 300 مليون سنتيم بعين تموشنت

تمكنت مصالح أمن دائرة العامرية، بعين تموشنت، من توقيف شخص مبحوث عنه كان محل عدة أوامر بالقبض مع حجز كمية من المواد التبغية و مبلغ مالي معتبر كانت بحوزته.

وجاءت هذه العملية، اثر ورود معلومات للمصلحة، مفادها تنقل شخص مبحوث عنه منتحلا هوية أخرى عن طريق رخصة سياقة مزورة.

وبعد وضع خطة محكمة، تم توقيف المعني، على متن مركبة سياحية بالمخرج الشرقي لمدينة العامرية، بعد تحويله إلى مقر أمن الدائرة واستصدار إذن بتمديد الاختصاص لمدينة وهران

وتم تفتيش منزل المشتبه فيه، أين كانت النتيجة ايجابية بحجز 201 من الشماريخ من الحجم الكبير، و380 علبة من سجائر BON المهربة، و944 علبة المينيوم خاصة بالشيشة

بالإضافة إلى 2555 جمرة خاصة بالشيشة، و263 وحدة من الشيشة من مختلف الأحجام، و10300 وحدة ماصة موزعة على 14 صندوق

وكذا آلة حاسبة للنقود، بالإضافة إلى مبلغ مالي مقدر بحوالي 362 مليون سنتيم.

المشتبه بالإضافة لأوامر القبض الصادرة في حقه، سيتم تقديمه أمام نيابة محكمة العامرية بتهمة التزوير واستعمال المزور لوثيقة رسمية، وحيازة بضاعة أجنية محظورة عن طريق التهريب، وانعدام الفوترة لبضاعة مستوردة.