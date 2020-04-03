توقيف شخص وحجز مواد غذائية غير مفوترة بسوق اهراس

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثاني بسوق اهراس من توقيف شخص وحجز مواد غذائية غير مفوترة بقيمة مليار و800 مليون سنتيم.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناء على معلومات لمصالحهم مفادها وجود محل تجاري بإقليم الإختصاص يستغله صاحبه لتخزين المواد الغذائية من أجل المضاربة في أسعارها.

وعلى إثر ذلك تم ضبط خطة عملياتية محكمة تم من خلالها تفتيش المحل، أين عثر بجانبه أيضا على خمسة مخازن غير مصرح بها بداخلها كميات كبيرة من المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك غير مفوترة وموجهة للإحتكار والمضاربة في اسعارها.

حيث قدر مبلغها الإجمالي بـمليار وثمانمئة مليون سنتيم ، على إثر ذلك تم توقيف المشتبه فيه صاحب المحل وتحويله لمقر المصلحة .

بإستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيه، المخالف وسيحال بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة .