توقيف شخص وحجز 105 قرص مهلوس بتيارت

تمكنت مصالح فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتيارت من توقيف شخص وحجز 105 وحدة من المهلوسات.

وأفادت ذات المصالح أن عملية توقيف المتهم المدعو “ر.ع ” البالغ من العمر 37 سنة، تمت إثر معلومات وردت لذات المصالح مفادها قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب على مستوى أحياء مدينة تيارت.

وبعد عملية ترصد تم توقيفه و عثر بحوزته على 105 قرص مهلوس من نوع بريقابالين.

وإتمام الإجراءات القانونية قدم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، الذي اودعه الحبس في انتظار محاكمته، بتهمة حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع بصورة غير مشروعة.