توقيف شخص وحجز 11 قنطارا من مادة الفحم الخشبي في قالمة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، ببوحمدان غرب قالمة، من حجز 11 قنطارا من مادة الفحم الخشبي، وتوقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، ينحدر من سكيكدة.

عملية الحجز والتوقيف، جاءت إثر ورود معلومات وردت إلى عناصر الدرك الوطني اقليم اختصاص.

المعلومات مفادها وجود شاحنة محملة بمادة الفحم الخشبي قادمة من بلدية حمام دباغ في اتجاه بلدية بوحمدان.

واستغلالا للمعلومات المقدمة تم توقيف الشاحنة وتفتيشها تفتيشا دقيقا بعد مراقبة وثائقها ،

أين تم العثور على 55كيسا من الفحم بوزن اجمالي 1100 كلغ ،

كما أن التحقيقات اتبتت أن صاحب الشاحنة لا يملك أي رخصة أو وثيقة تسمح له بممارسة هدا النشاط .

ليتم تكوين ملف قضائي للمعني ، و مواصلة للاجراءات تم حجز أكياس مادة الفحم و تسليمها إلى مصلحة الغابات بمحمام دباغ.