توقيف شخص وحجز 118 قرص مهلوس في أم البواقي

أخبار الجزائر
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توقيف شخص وحجز 118 قرص مهلوس في أم البواقي
بقلم نادية بن طاهر

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة مسكيانة في أم البواقي، من توقيف شخص وحجز 118 قرص من المؤثرات العقلية من نو ع بريغابلين.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، جاءت العملية بعد أن تحصل عناصر الفرقة على معلومات بخصوص قيام شخص بترويج وتخزين المؤثرات العقلية، على مستوى مسكنه بمدينة مسكيانة.

ليتم اتخاذ كافة الاجراءات الأمنية والقانونية وتفتيش المسكن.

أين تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 28 سنة، وحجز 118 قرص من دواء مهلوس نوع بريغابلين 300 ملغ، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.

وبعد تحويل المشتبه فيه إلى مقر الشرطة، أنجز ضده ملف جزائي عن القضية مع تقديمه أمام الجهات القضائية.


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