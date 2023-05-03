توقيف شخص وحجز 1200 قارورة خمر ببجن في تبسة

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجن في تبسة من توقيف شخص بتهمة حيازة مشروبات كحولية لغرض المتاجرة بها بدون رخصة.

العملية تمت إثر معلومات مفادها قيام سيارة سياحية بنقل كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قادمة من ولاية مجاورة متجهة إلى بلدية بئر العاتر.

وعلى إثر ذلك تم وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق البلدي رقم640 بين بلدية بجن وبلدية عين الطويلة. بعد وصول السيارة إلى نقطة المراقبة. اين رفض السائق الامتثال لأمر التوقف محاولا الفرار بسرعة كبيرة.

ليتم التنسيق مع الفرق المجاورة بالعقلة والمزرعة، وتوقيفه على مستوى أحد أحياء بلدية العقلة التي كان يحاول الاختباء فيها.

وبعد اقتياده والسيارة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق الذي أسفر عنه حجز 1200 وحدة من المشروبات الكحولية كانت موضوعة داخل الصندوق الخلفي وكذا المقاعد الخلفية والأمامية للسيارة.

المشتبه فيه والمدعو (ش.س) 33 سنة، حرر في ضده ملف قضائي وتحويلية أمام الجهات لقضائية المختصة.