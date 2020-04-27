توقيف شخص وحجز 1320 قرص مهلوس بالنعامة

أخبار الجزائر
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توقيف شخص وحجز 1320 قرص مهلوس بالنعامة
بقلم دحاوي مصطفى

تمكنت عناصر مصالح الأمن الحضري الرابع التابع لأمن دائرة المشرية، بحر هذا الأسبوع، من توقيف شخص، وحجز 1320 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

وجاءت هذه العملية، إثر معلومات مؤكدة مفادها قيام شخص في العقد الرابع من عمره بترويج وبيع المؤثرات العقلية، أين تم توقيفه بالقرب من مسكنه العائلي.

وبناءا على إذن بتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة المشرية، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الذي كانت نتائجه إيجابية.

أين تم حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية والمقدر عددها الإجمالي بـ 1320 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

وتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة، عن تهمة الحيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة من أجل البيع وعرضها على الغير لغرض الإستهلاك الشخصي.


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