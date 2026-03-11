توقيف شخص وحجز أكثر من 16 ألف قرص مهلوس بغرداية

تمكن أفراد الجمارك بالتنسيق مع الدرك الوطني بولاية غرداية من حجز أكثر من 16 ألف قرص مهلوس، من نوع بريغابالين.

العملية جاءت أثناء قيام مستخدمي الدرك الوطني ببريان بخدمة مشتركة مع الفرقة المتنقلة للجمارك بغرداية على مستوى الطريق الوطني رقم 01 . في شطره الرابط بين ولايتي غرداية والأغواط بالضبط بالمخرج الشمالي لبلدية بريان.

وتم توقيف مركبة نوع نیسان وبعد تفتيش الصندوق الخلفي عثر على كمية من المؤثرات العقلية نوع بريقابلين 300 ملغ. على الفور تم توقيف سائق المركبة وتسليمه إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بغرداية المواصلة التحقيق.

العملية أسفرت عن توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة وحجز 16320 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ مركبة نفعية، هاتف نقال ومبلغ مالي بالعملة الوطنية.

سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من التحقيق

