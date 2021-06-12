توقيف شخص وحجز 234 وحدة من المشروبات الكحولية في تيارت

تمكنت مصالح أمن دائرة السوقر بأمن ولاية تيارت، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية كان صاحبها بصدد المتاجرة بها بطريقة غير قانونية.وتمت عملية توقيف المتهم البالغ من العمر 48 سنة، على إثر نقطة مراقبة وتفتيش بالسوقر.

أين لفت إنتباه ذات المصالح، مركبة سياحية مشبوهة.وبعد إخضاعها لعملية المراقبة والتفتيش ضُبط بداخلها على مستوى الصندوق الخلفي 234 وحدة من الخمور.منها 192 جعة من نوع بوفور و42 علبة نبيذ أحمر.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر.الذي أحال ملف القضية للمحاكمة الفورية وصدر في حقه 6 أشهر حبسا افذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج.