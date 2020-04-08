توقيف شخص وحجز 2418 كمامة وآلة خياطة بالدار البيضاء

تمكنت مصالح ولاية الجزائر العاصمة من توقيف شخص وحجز 2418 كمامة وآلة خياطة بالمقاطعة الإدارية بالدار البيضاء.

وأفادت مصالح الامن، اليوم الأربعاء في بيان لها، أنه تم توقيف شخص كان على متن مركبة سياحية بصدد بيع كمامات طبية على حافة الطريق العام.

واشارت ذات المصالح ان وبعد تفتيش عناصر الشرطة للمركبة تم حجز 2418 كمامة وآلة خياطة.

وفي نفس السياق تم توقيف شخص ثاني داخل مستودع يحتوي على 6387 قارورة من مختلف العطور و 44 علبة حلويات بالإضافة إلى 48.5 كلغ من مادة السمسم كلها منتهية الصلاحية وليست بها أي علامة تجارية.

وأضافت مصالح الأمن انه تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص الذي اسدى تعليمات بالتنسيق مع مديرية التجارة لأجل اتلاف المواد المحجوزة ةكذلك توقيف جميع الاشخاص وتقديمهم أمام النيابة.