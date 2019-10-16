توقيف شخص وحجز 2640 مشروب كحولي في معسكر  

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل، بأمن ولاية معسكر من وضع حد لنشاط مروّج يبلغ 25 سنة، وحجز 2640 وحدة مشروب كحولي.

وتمثلت المشروبات في مختلف الأنواع والأحجام ومبلغ مالي من عائدات عملية الترويج.

وجاءت العملية، بعد استغلال معلومات حول وجود مركبة محملة بكمية من المشروبات الكحولية موجهة للترويج بدون رخصة بمدينة معسكر.

وتم نصب حاجز أمني بمدخل المدينة أين لفت انتباه عناصر الفرقة مركبة مشبوهة ليتم توجيه إشارة التوقف النظامية لسائقها قصد التوقف.

إلا أن هذا الأخير رفض الامتثال لأمر التوقف ولاذ بالفرار، حيث وردت بعدها معلومات لعناصر الفرقة حول قيامه بتخزين كمية المشروبات الكحولية التي كانت على متن المركبة بمسكن شريكه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ عملية تفتيش لمسكن هذا الأخير مكنت من حجز كمية معتبرة قدرت بـ 2640 وحدة مشروب كحولي ومبلغ مالي.

فيما لاذ المشتبه فيه بالفرار، ليتواصل التحقيق في القضية والذي أفضى إلى توقيف المشتبه فيه الأول الرئيسي في القضية.

كما تم إنجاز إجراء قضائي في حق الجاني، وقدم أمام العدالة التي أمرت بوضعه رهن الحبس، فيما يتواجد شريكه في حالة فرار .