توقيف شخص وحجز 3 اطنان من الاسماك غير صالحة للاستهلاك البشري بالقالة في الطارف

نجحت، عناصر فرقة البيئة بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالطارف، في توقيف شخص في العقد الرابع من عمره، ينحدر من مدينة القالة. وذلك لتورطه في تخزين منتوجات صيدية بحرية غير قابلة للاستهلاك البشري، داخل مستودع.

و اسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة قدرت ب 3 اطنان من السمك، بقيمة مالية قدرت ب 197 مليون سنتيم، حيت تم اتخاذ كافة الاجراءات.

توقيف المعني جاء بعد دورية فجاىية لعناصر الدرك الوطني، و التي تدخل في إطار حماية البيئة وسلامة المستهلك، حيث و اثناء عملية تفتيش و معاينة، تم العثور على كمية كبيرة من الاسماك، تنبعت منها رواىح كريهة، استدعى الامر تدخل طبيب بيطري للجهات المحلية، اين اتبتت المعاينة ان السلعة غير قابلة للاستهلاك البشري، ليتم اتخاد كافة الاجراءات الادارية و القانونية.

هذا و قد تم تحرير محضر سماع في حق المعني و تكوين ملف قضائي له ، و ذلك لغرض تقديمه امام الجهات القضائية خلال الساعات القليلة القادمة، بعد الانتهاء من كافة الاجراءات، للنظر في التهم الموجهة اليه .

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نجح عناصر الشرطة القضائية في الطارف، في عملية وصفت بالمهمة، في تفكيك نشاط شبكة مختصة في تنظيم “الحرقة”.

وتتكون الشبكة من 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 30 و40 سنة، ينحدرون من أحياء مدينتي عنابة والطارف.

وأسفرت العملية عن توقيف 6 حراقة، فيما تم حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية. بالإضافة إلى هواتف نقالة، وصدريات نجاة وجهاز تحديد المواقع البحرية وحقائب يدوية وكمية من التبغ. وتم تحويل المحجوزات على مقر الشرطة، بعد إخطار الجهات القضائية.

وجاءت عملية الإطاحة بأفراد الشبكة، اثر ورود معلومات دقيقة، مفادها وجود أشخاص بصدد التحضير لهجرة غير شرعية عبر البحر. وذلك انطلاقا من شاطئ القالة القديم، استدعى الأمر التدخل العاجل و السريع، ومداهمة المكان المتفق عليه. أين تم محاصرة الجميع، بما فيهم المرشحين للهجرة غير الشرعية والمقدر عددهم ب 6 أشخاص، و3 منظمين الرحلة. كما تم حجز المعدات وإحباط محاولة الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت. هذا وقد تم تكوين ملف قضائي للجميع، وتحرير محضر سماع في حقهم، لغرض تقديمهم خلال الساعات القليلة القادمة، أمام الجهات القضائية المختصة إقليما بمحكمة القالة، للنظر في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة أساسا في تهريب البشر عبر البحر وتنظيم رحلات غير شرعية، و محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة.