توقيف شخص وحجز 30 قنطار من مختلف الحبوب الجافة ذات منشأ أجنبي بالطارف

نجحت، عناصر الجمارك الوطنية، التابعين لمفتشية الاقسام الاجمارك لولاية الطارف، في توقيف شخص في العقد الرابع من عمره.

وتم حجز 30 قنطار من مختلف الحبوب الجافة ذات المنشأ الاجنبي، كانت مخبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي للشاحنة.

وهذا بأحد الطرقات الثانوية بمنطقة بوقوس الحدودية، اين تم اتخاد كافة الاجراءات الجمركية بحق المخالف و تكوين ملف قضائي له.

عملية حجز الحبوب الجافة من مختلف الماركات الاجنبية، جاءت اثر ورود معلومات دقيقة لعناصر الجمارك الوطنية بالطارف.

وتفيد المعلومات وجود شاحنة معبأة بحبوب أجنبية ، دخلت التراب الوطني بطريقة غير شرعية، ويحاول صاحبها تسويقها عبر الطارف وضواحيها.

و من خلال نقطة مراقبة، تم توقيف المعني عند مخرج بلدية بوقوس الحدودية ، وحجز السلعة، بعد تفتيش الشاحنة.

وتم تكوين ملف للمعني، لغرض تحويله على الجهات القضائية المختصة اقليما ، بعد اتمام كافة الاجراءات الادارية والجمركية.

وهذا للنظر في التهم الموجهة اليه و المتعلقة اساسا بالتهريب لمواد غدائية اجنبية ، و عدم وجود فوترة للسلع.