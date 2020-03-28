توقيف شخص وحجز 30000 قارورة ماء مخبأة داخل مرآب بعنابة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالبركة الزرقاء ببلدية البوني في عنابة، من توقيف شخص وحجز 30 ألف قارورة ماء نوع “قنطرة”.

وكانت هذه الكمية من القارورات من الحجم الكبير والصغير، مخبأة داخل مرآب بذات الحي، قصد الاحتكار والمضاربة باستغلال انتشار فيروس كورونا.

وتعود تفاصيل هذه العملية، إلى ورود معلومات عن وجود شخص يخزن مادة الماء.

وبعد تفتيش المرآب والتحقيق مع صاحبه بإذن من وكيل الجمهورية، تبين أنه لا يحوز على فاتورة أو سجل تجاري يخول له بيع أو تخزين المواد الغذائية.

ليتم تحرير محضر قضائي في حق هذا الشخص، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وتأتي هذه العملية، في إطار محاربة ظاهرة المضاربة وتفعيل الرقابة على المواد الغذائية خاصة في الوضع الصحي الذي تمر به البلاد.