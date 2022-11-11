توقيف شخص وحجز 4200 قرص مهلوس بسكيكدة

تمكنت فرقة قمع الإجرام BRB بسكيكدة، وبإحترافية عالية وتنسيق ميداني محكم، من توقيف شخص وحجز 4200 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لأمن الولاية، باشرت فرقة قمع الإجرام عملية بحث وتحري. بعد رصدها لنشاط مشبوه لأحد الأشخاص في ترويج السموم بمدينة سكيكدة.

وتم توقيف المشتبه به من طرف عناصر BRB بأحد المناطق الغابية والمعزولة القريبة من منطقة واد الوحش. وذلك بعد تطويق وتمشيط شامل للمكان وفق خطة أمنية مدوسة.

وتم خلال العملية حجز 4200 كبسولة بريغابلين وليريكا ذات تركيز عالي ومنشأ أجني.

المشتبه به وبعد إنجاز ملف جزائي، تم تقديمه أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة.