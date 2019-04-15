توقيف شخص وحجز 43 قنطار من التبغ في بسكرة

أوقف عناصر الدرك الوطني، أمس الأحد، شخصا على متن شاحنة، محملة بـ43 قنطار من أوراق التبغ ببسكرة.

وحسب بيان لوزراة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 25 منقبا عن الذهب، إثر عمليات متفرقة بتمنراست.

وحجزت مصالح الأمن على إثر هذه العملية، جهازي كشف عن المعادن ومطرقة ضاغطة ومولد كهربائي وآلة لتكسير الحجارة.

من جهة أخرى، ضبط حرس السواحل بسكيكدة، 31,105 كيلوغرام، من الكيف المعالج.

كما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، 720 لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب، بالوادي.

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني، ثمانية مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من باتنة وتلمسان.