قناة النهار توقيف شخص وحجز 46 طن من مادة الفاصولياء كانت موجهة للمضاربة بقلم قناة النهار نشر في 29 نوفمبر 2022 - 14:42 شارك غرِّد أرسل 159 0 توقيف شخص وحجز 46 طن من مادة الفاصولياء كانت موجهة للمضاربة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/tRB5z اقرأ أيضا غرداية: صناعة عوادم الصوت ومبردات المحركات.. نحو الإندماج في مشاريع تصنيع السيارات قناة النهار 19 نوفمبر "بلماضي عن مواجهة مالي : "المقابلة ستكون صعبة و هاذا واش رانا نحوسو قناة النهار 13 نوفمبر مركبات مجهزة بأحدث تقنيات السلامة.. واحد من شروط استيراد السيارات الجديدة قناة النهار 19 نوفمبر رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد حضور إفتتاح مونديال 2022 بدولة قطر قناة النهار 21 نوفمبر شاحنات نقل تسرق من داخل حاويات ألبسة مستوردة عبر ميناء وهران قناة النهار 22 نوفمبر هذه هي شروط الإستفادة من العطلة غير المدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة قناة النهار 09 نوفمبر طالع هابط: مواطنو قصر الشلالة بتيارت يحتجون أمام مقر البلدية ويطالبون بحقهم في قطع الأراضي قناة النهار 08 نوفمبر عايدة مشري: هناك قانون يمنع الأطفال تحت 14 سنة من إستعمال مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 10 نوفمبر تركيب مضخة الأنسولين.. أمل وحياة جديدة لمرضى السكري قناة النهار 27 نوفمبر صريح جدا: رأي الشارع الجزائري حول تواجد المشجعين الجزائريين في مونديال قطر قناة النهار 24 نوفمبر