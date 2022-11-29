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قناة النهار

توقيف شخص وحجز 46 طن من مادة الفاصولياء كانت موجهة للمضاربة

بقلم قناة النهار
توقيف شخص وحجز 46 طن من مادة الفاصولياء كانت موجهة للمضاربة
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توقيف شخص وحجز 46 طن من مادة الفاصولياء كانت موجهة للمضاربة

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