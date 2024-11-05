توقيف شخص وحجز 5164 كبسولة لصناعة الذخيرة بغرداية

تمكن عناصر كتيبة التدخل السريع لأمن ولاية غرداية من تنفيذ عملية أمنية ناجحة. حيث أسفرت عن توقيف شخص وحجز 5164 كبسولة تستخدم في صناعة الذخيرة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد جاءت هذه العملية في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة والتهريب. حيث تمكنت الكتيبة من استرجاع مبلغ مالي يعتبر من عائدات هذه الأنشطة غير القانونية.

وأشادت السلطات المحلية بفعالية العناصر الأمنية، التي تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع أي تهديدات محتملة قد تمس سلامة المواطنين.