توقيف شخص وحجز 550 كيس من الشمة المقلدة ومفرقعات في الطارف

تمكنت مصالح أمن ولاية الطارف، من حجز 550 كيس من مادة الشمة المقلدة وغير صالحة للاستهلاك، يتم تصنيعها داخل ورشات سرية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، ضبطت المحجوزات، معروضة للبيع داخل أحد المحلات التجارية وهو كشك لبيع مختلف أنواع التبغ، مع توقيف صاحب المحل.

كما تم خلال نفس العملية ضبط داخل المحل، كمية من المفرقعات من نوع الصاروخ التي تستعمل من طرف عصابات الأحياء كسلاح أبيض في المشاجرات.

وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المعني، انجز ملف قضائي في حقه أرسل إلى الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الذرعان لمحاكمته على الأفعال المنسوبة له.