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توقيف شخص وحجز 77 كلغ من الكيف بتلمسان

أخبار الجزائر
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توقيف شخص وحجز 77 كلغ من الكيف بتلمسان
بقلم إيمان ض

تمكنت فرقة البحث والتدخل بتلمسان من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج قدر وزنها الإجمالي بـ 77 كلغ.

كما تمّ توقيف المشتبه فيه الرئيسي في حالة تلبس.

وقائع هذه القضية تعود إلى الأربعاء الفارط على الساعة الواحدة صباحا.
إثر ورود معلومات مفادها وجود نشاط شبكة إجرامية مختصة في تهريب المخدرات.
تمّ توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، مع حجز كمية من المخدرات قدرها الإجمالي سبعة وسبعون كيلوغرام.
وسط الأحراش النباتية بمغنية، كما تم توقيف في نفس السياق شخص آخر يبلغ من العمر 32 سنة وبحوزته كمية من المخدرات الصلبة ” كوكايين “.
قدّروزنها الإجمالي 0.60 غرام على متن دراجة نارية من نوع 103.

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