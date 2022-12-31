قناة النهار توقيف شخص وحجز 8880 قرص مهلوس بعضها كان مخزّن داخل تلفاز مسطّح بقلم قناة النهار نشر في 31 ديسمبر 2022 - 13:49 أمن شارك غرِّد أرسل 66 0 توقيف شخص وحجز 8880 قرص مهلوس بعضها كان مخزّن داخل تلفاز مسطّح إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qjdJm اقرأ أيضا أجواء ربيعية مع درجات حرارة مرتفعة على هذه المناطق قناة النهار 23 ديسمبر توقيف شخصين وحجز 2300 قرص مهلوس من مختلف الأنواع قناة النهار 16 ديسمبر "الفرصة الثانية: "كي مالقيتش حل خرجت نڤريسي العيباد.. جوزت الحبس وراني طالب غير قبر الدنيا قناة النهار 30 ديسمبر "وزير الصناعة :"مصنع مدار سيكون له شأن كبير ولدينا كل المقومات لنكون دولة مصدرة لمادة الزيت قناة النهار 15 ديسمبر عمر ركاش: منح الإمتيازات ستكون وفق شبكة تقييم والمتابعة الدورية ضرورية قناة النهار 21 ديسمبر "قمر الليل".. سلالة حصان عربي أصيل مطلوب عالميا بتيارت قناة النهار 12 ديسمبر الفرصة الثانية " كمال "bourvil".. يكشف كيف دخل لعالم العصـ.ـابات وإصابته بطلقات نـ.ـارية قناة النهار 16 ديسمبر حسين أشيو: الديبلوم ورقة فقط وخير دليل الركراكي 8 سنوت تدريب أطاح بمدربين حياتهم كلها كرة قدم قناة النهار 11 ديسمبر تساقط أمطار رعدية معتبرة على هذه المناطق قناة النهار 11 ديسمبر فالحلوة والمرّة / أحمد وزوجته يكشفان سرّ الزواج النّاجح..يتقاسمو الحلوة والمرّة..ترقبوها قناة النهار 13 ديسمبر