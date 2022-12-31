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قناة النهار

توقيف شخص وحجز 8880 قرص مهلوس بعضها كان مخزّن داخل تلفاز مسطّح

بقلم قناة النهار
توقيف شخص وحجز 8880 قرص مهلوس بعضها كان مخزّن داخل تلفاز مسطّح
أمن
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توقيف شخص وحجز 8880 قرص مهلوس بعضها كان مخزّن داخل تلفاز مسطّح

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