توقيف شخص وحجز 936 قارورة خمر بالبليدة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
توقيف شخص وحجز 936 قارورة خمر بالبليدة
بقلم أحمد مراح

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة من توقيف شخص مشتبه فيه يروّج المشروبات الكحولية وسط مدينة البليدة.

وبعد جمع أكبر عدد من المعلومات مع تكثيف التحريات عن الأشخاص المشتبه فيم في قضايا بيع المشروبات الكحولية من دون رخصة.

وعلى إثر معلومات تحصلت عليها فرقة البحث والتدخل، مفادها قيام شخص بنقل وبيع المشروبات الكحولية وترويجها في بلدية أولاديعيش.

تم إستغلال المعلومة والتحري ومن ثم تحديد هويته وإعداد خطة ميدانية مكنت من توقيفه وتفتيش مركبته الخاصة.

أين عثر بالصندوق الخلفي على كمية من المشروبات الكحولية التي تقدر بـأكثر من 936 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.

تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة والذي أصدر في حقه امر إيداع.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital