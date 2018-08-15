 توقيف شخص وحجز460 قرص مهلوس بالبليدة

تمكن عناصر الشرطة بأمن ولاية البليدةمن توقيف شخص مشتبه به وسط مدينة بني تامو يقوم بترويج المؤثرات العقلية.

فبعد ورود معلومات لذات المصالح تفيد بوجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية،تم فتح تحقيق في الموضوع والتحري من هوية الشخص.

وبعد تفتيشه من طرف ذات العناصر،عثر بحوزته على كيس بلاستيكي والذي كان بيده على كمية من المؤثرات العقلية تقدر بحوالي 460 قرص.

في حين بلغت قيمة عائدات بيع هذه السموم 11000دينار جزائري.

تم إعداد ملف قضائي ضد الشخص الموقوف وتم تقديمه الى الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقه أمر إيداع.