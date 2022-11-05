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قناة النهار

توقيف شخص و حجز أزيد من 235 كلغ من اللحوم الفاسدة بأولاد فايت

بقلم قناة النهار
توقيف شخص و حجز أزيد من 235 كلغ من اللحوم الفاسدة بأولاد فايت
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توقيف شخص و حجز أزيد من 235 كلغ من اللحوم الفاسدة بأولاد فايت

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رابط دائم : https://nhar.tv/IIRJ1
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