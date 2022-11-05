قناة النهار توقيف شخص و حجز أزيد من 235 كلغ من اللحوم الفاسدة بأولاد فايت بقلم قناة النهار نشر في 05 نوفمبر 2022 - 15:59 درك وطني شارك غرِّد أرسل 55 0 توقيف شخص و حجز أزيد من 235 كلغ من اللحوم الفاسدة بأولاد فايت إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/IIRJ1 اقرأ أيضا "وزير التجارة :"لأول مرة.. تم التوافق على 24 نقطة في أقل من ساعة في إجتماع المجلس الإقتصادي قناة النهار 28 أكتوبر والي المدية يزور ضحـ ـايا حـ ـادث الحافلة في مستشفى محمد بوضياف قناة النهار 30 أكتوبر شاهد..لحظة مغادرة الرئيس تبون والقادة العرب قصر المؤتمرات بعد إختتام أشغال القمة العربية قناة النهار 02 نوفمبر صريح جدا: هكذا يتعامل الجزائريون مع الغيبة والنميمة .. قناة النهار 20 أكتوبر بعد كل نشرة جوية خاصة.. فرق بالنقاط السوداء لتجنب الفيضانات وغلق الطرقات قناة النهار 04 نوفمبر toutes options: أسرار وتجهيز دهانات السيارات قناة النهار 29 أكتوبر مشاكل وفوضى سيارات الأجرة.. أصحاب المجال يتبرؤون قناة النهار 24 أكتوبر "طالع هابط: مشاهد كارثية.. "يفرغوا الزبل في الواد والسلطات غائبة في بجاية قناة النهار 16 أكتوبر صريح جدا: ماذا يعرف الجزائريون عن رؤساء وملوك الدول العربية ..؟ قناة النهار 26 أكتوبر "حصريا..من داخل مصنع هيونداي بتيارت.. "النهار ترافق خطوات التصنيع خطوة بخطوة قناة النهار 27 أكتوبر