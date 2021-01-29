توقيف شخص و حجز قنطار و نصف من أحشاء البقر غير صالحة للاستهلاك بالطارف

أوقفت عناصر الشرطة بأمن ولاية الطارف،شخص مع حجز 1قنطار و54 كلغ من أحشاء الأبقار الغير صالحة للاستهلاك والموجهة للبيع.

وكان المعني يخبأها بأحكام داخل أكياس بلاستيكية خلف المقاعد الخلفية للمركبة.

وقد تم توقيف هذا الشخص وتحويله رفقة المحجوزات على مقر الشرطة، بعد إخطار الجهات القضائية .

وتمت العملية اثر حاجز المراقبة بمدخل مدينة الطارف، أين تم توقيف مركبة سياحية وأثناء إخضاعها للتفتيش تبينت أنها محملة على كمية معتبرة من أحشاء الأبقار.

وكانت الكمية مخبأة بإحكام خلف المقاعد الخلفية، داخل 8 أكياس بلاستيكية دون احترام الشروط اللازمة المتعلقة بالنظافة و سلامة المستهلك.

وقدرت الكمية بـ1 قنطار و54كلغ ومن خلال الاستفسار مع المعني تبين أنها موجهةللاستهلاك البشري ليتم تحويله إلى مقر الشرطة.

وبالتنسيق مع مصالح البيطرية تم التأكيد على أن هذه السلعة غير صالحة للاستهلاك البشري و يجب إتلافها.

و عليه تم انجاز ضد المعني ملف قضائي ، و تحرير محضر سماع في حقه، من اجل تقديمه خلال الساعات القادمة أمام الجهات القضائية، للنظر في التهم المنسوبة إليه، و المتعلقة أساسا في عدم احترام شروط حفظ الصحة ،و وضع مواد استهلاكية في سيارة غيرة مهيأة لشروط الوقاية و النظافة.