توقيف شخص يتاجر بالفحم عن طريق حرق أغصان الأشجار بغابة باينام

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة من توقيف شخص يقوم بالإتجار بالفحم من خلال حرق أغصان الأشجار بغابة باينام.

تعود حيثيات القضية بناءا على معلومات مؤكدة تلقتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمامات. مفادها قيام شخص بجمع بقايا أغصان الأشجار والأحراش والحشائش اليابسة على شكل مواقد في عدة نقاط متقاربة لبعضها البعض. وإشعال النار فيها باستعمال ولاعتين ضبطتا بحوزته عند توقيفه بمسرح الحريق.

ولولا التدخل السريع وفي الوقت المناسب من طرف مصالح الحماية المدنية. وحراس الغابات المرفقين بأفراد الفرقة الإقليمية للدرك بالحمامات وقاموا بإخماد النار. لتوسعت دائرتها وانتشرت خاصة وموجة الحر التي تشهدها الأجواء هذه الأيام.

وحاول المشتبه فيه فور القبض عليه في وضعية تلبس التملص من المسؤولية الجزائية.

وصرح في بداية التحقيق بهوية غير الهوية الصحيحة له منتحلا هوية شخص أجنبي. مستغلا بذلك فرصة عدم حيازته لأي وثيقة تثبت هويته.

بينما التحقيق الذي قامت به مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة أكد أن الدافع هو إنتاج مادة الفحم لبيعها.

وسيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق.