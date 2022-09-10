توقيف شخص يرمي موادا صلبة بمجرى وادي بالشلف

أوقف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني التابعة لإقليم بلدية الشلف، شخصا يبلغ من العمر 62 سنة بتهمة القيام برمي المواد الصلبة والأتربة في مجرى واد الشلف.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى المجموعة الولائية الدرك الوطني. فإن عملية التوقيف جاءت على إثر معلومات مؤكدة تحصلت عليها مصالح الدرك الوطني. مفادها إعتياد شخص على رمي المواد الصلبة في مجرى بالقرب من وادي الشلف. العابر لحي المسمى الشقة على متن شاحنة نوع شكمان.

وبعد تكثيف التحريات ووضع خطة أمنية محكمة تمكنت ذات المصالح من رصد الشاحنة التي كان سائقها بصدد تفريغ هاته الأتربة. بالقرب من مجرى الوادي المذكور.

ليتم توقيفه على الفور وإقتياده لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق حول تورط المتهم في إرتكاب جنحة رمي المواد الصلبة في مجرى الوادي. ما قد يتسبب في عرقلة التدفق الحر للمياه السطحية.