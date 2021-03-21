توقيف شخص يسقي محاصيله بمياه الصرف الصحي في معسكر 

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمحمدية في معسكر، من حجز مضخة ماء صغيرة الحجم تستعمل في السقي بالمياه القذرة.

وتمت العملية في إطار المراقبة العامة للإقليم وبالضبط بحي الإخوة بن شنين بالمحمدية، أين لفت انتباههم شخص يقوم بعملية السقي.

وعند المعاينة، تبيّن أنها مياه قذرة، بحكم وجود المضخة السالفة الذكر مربوطة بقناة الصرف الصحي الخاصة بالحي.

وعلى إثرها تم حجز المضخة وتشكيل لجنة مختصة، تتكون من ممثل عن المديرية الفرعية للفلاحة، وممثل الديوان الوطني للتطهير بالمحمدية.

إضافة إلى ممثل عن الهيكل البلدي لحفظ النظافة والنقاوة العمومية، وممثل المؤسسة لصحة الجوارية وممثل القسم الفرعي للموارد المائية.

وباشرت اللجنة، بمراقبة جميع الأودية والمحاصيل الزراعية والبساتين وحجز أداة الجريمة، في انتظار استكمال الإجراءات لتحاليل الميكروبيولوجية.