توقيف شخص يصنع الأسلحة بمستغانم

أخبار الجزائر
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توقيف شخص يصنع الأسلحة بمستغانم
بقلم ليليا بن فرحات

تمكنت فرقة البحث والتحري للأمن الولائي ببلدية حجاج بولاية مستغانم، من توقيف شخص متورط في قضايا صناعة الأسلحة من الصنف الخامس بدون ترخيص.

وأسفرت العملية على حجز ذخيرة حربية دون مبرر شرعي، وبحوزته خرطوشتين لبندقية صيد وقضيب حديدي.
و تم العثور على سلاح ناري تقليدي ورخصة سياقة مزورة بعد تفتيش منزله.
وبينت التحقيقات أن المعني قام شخصيا بصناعة السلاح الناري وجهاز لكشف المعادن دون أن يقوم باستخدامهما.
كما تم إنجاز ملفين قضائيين منفصلين ضد المتهم وقدم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي علي.
وقد أمر بإيداعه الحبس المؤقت.

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