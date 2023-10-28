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توقيف شخص يقوم بالسقي بالمياه القذرة في سطيف

بقلم النهار أونلاين
توقيف شخص يقوم بالسقي بالمياه القذرة في سطيف
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تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف، من توقيف شخص يدعى “ب.و”، البالغ من العمر 30 سنة.

وحسب بيان لذات الهيئة، جاء التوقيف، في إطار مكافحة ظاهرة السقي بالمياه القذرة وغير معالجة.

حيث تم مداهمة الأراضي الزراعية المتواجدة ببلدية التلة. أين تم ضبط المتهم يقوم بسقي زرعه المتمثل في مادة الصفصفة من قنوات صرف المياه.

ليتم حجز مضخة الماء المستعملة في السقي بالاضافة إلى أنبوب بلاستيكي و4 مرشات.

هذا وسيتم تقديم ملف القضية أمام الجهات القضائية المختصة، حسب ذات المصدر.

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