توقيف شخص يقوم بحرق الغابة في عنابة

تمكن أعوان الغابات بإقليم بلدية الشرفة في عنابة، من توقيف شخص كان يقوم بعملية التفحيم “مردومة”، لاستخراج الفحم وذلك على مستوى الطريق المؤدي إلى مشتة لڨليعة ببلدية عين الباردة.

وجاء ذلك، على إثر دورية مراقبة على مستوى الكتل الحراجية لمكافحة ظاهرة حرق الغابات وحماية الثروة الغابية.

هذا وقد قام أعوان الغابات رفقة مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية بإخماد المردومة.

أين تم فتح تحقيق من طرف الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالشرفة مع الشخص الموقوف.

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