توقيف شخص يمتهن السحر والشعوذة بعد 10 أيام من فراره اثر احتراق منزله بتبسة

تمكنت الشرطة من توقيف شخص يمتهن السحر والشعوذة بعد فراره منذ 10 أيام في ولاية تبسة.

وتم اكتشاف أمر المشتبه به، عقب حريق شب في منزله الكائن بالحي الشعبي.

وتمكن المواطنون، من اخراج مئات الصور الفوتوغرافية لأشخاص من مختلف الأعمار مشوهة بالطلاسم.

وأسفرت العملية عن العثور على كميات معتبرة من بقايا الحيوانات والأوراق واشياء تثبت أعمال السحر والشعوذة.

وسيتم تقديم المشتبه به اليوم الاحد، أمام وكيل الجمهورية بعد وضعه تحت إجراءات الحجز النظري.

واثارت الحادثة ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي التي، تعج بمئات المنشورات.