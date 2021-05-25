توقيف شخص يُروج المخدرات وحجز مشروبات كحولية في تيارت

تمكن عناصر الشرطة بأمن السوقر في تيارت، من توقيف شخص متلبسا بحيازة كمية من المخدرات والمهلوسات كان يقوم بترويجها.

وتمت عملية توقيف المتهم البالغ من العمر 34 سنة، اثر دورية لعناصر الشرطة بأحد أحياء بلدية السوقر.

أين لفت إنتباههم شخص مشبوه على متن دراجة نارية، وبعد توقيفه وإخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته على قطعة من المخدرات.

وتثمينا للتحقيق تم إستصدار إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر لمسكن المتهم.

أين عُثر بداخل المنزل، على كمية من الكيف المعالج قُدرت بـ 82,1 غرام.

بالإضافة إلى 52 قرص مهلوس من نوع بريغابالين.

وبعدالإنتهاء من الإجراءات، تم تقديم المتهم امام المحكمة حيث أودع الحبس في انتظار محاكمته.

ومن جهة أخرى، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن الولاية، من توقيف شخص لتورطه في قضية نقل و بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وتمت عملية توقيف المتهم البالغ من العمر 44 سنة، إثر معلومات مفادها نقل شخص لكمية من المشروبات الكحولية على متن مركبة سياحية.

وبناء على ذلك، باشرت ذات المصالح عملية البحث والتحري والترصد للمشتبه فيه.

وبمجرد دخول المعني إلى مدينة تيارت، خضعت مركبته لعملية المراقبة والتفتيش.

وضُبط بداخل المركبة، على 110 وحدة من المشروبات الكحولية من نوع فليرت فوتكا، و10 قارورات من نوع باستيس.

وقدرت الكمية الإجمالية للمحجوزات، بـ120 وحدة.

وبعد إتمام الإجراءات، تم تحويل ملف المشتبه فيه، إلى العدالة، حيث صدر في حقه 6 أشهر حبسا نافذة.