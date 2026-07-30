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أخبار الجزائر

توقيف شخص يُروّج “الإكستازي” بالوادي

بقلم عبد العالي رحومة
توقيف شخص يُروّج “الإكستازي” بالوادي
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تمكنت الفرق العملياتية للشرطة بـأمن ولاية الوادي ممثلة في الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. من توقيف شخص وضبط كمية هامة من المخدرات الصلبة من نوع إكستـازي.

العملية نفذها عناصر الفرقة عقب معلومات تفيد باستغلال المشتبه فيه لدراجة نارية، لنقل كمية معتبرة من أقراص الإكستازي المخدرة قصد ترويجها. كما أن التحرك السريع لعناصر الفرقـة مكنهم من تحديد مكان تواجد المشتبه فيه وتوقيفه.

العملية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه وضبط 970 قرص من المخدرات الصلبة من نوع الإكستازي. بالإضافة إلى دراجـة ناريـة يستغلها المشتبه فيه في أعمالــه الإجراميـة.

فيمــا تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الــوادي.

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